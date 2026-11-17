Друзья дочери Волочковой рассказали о ее отношениях с мачехой Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Близкое окружение дочери балерины Анастасии Волочковой поделилось деталями жизни Ариадны. Она с 14 лет живет с отцом и мачехой. По словам друзей, Анастасия Волочкова рассорилась с дочерью на фоне квартирного вопроса. При этом с мачехой у Ариадны отношения тоже не сложились, пишет KP.RU.

Как оказалось, дочь звезды зарабатывает самостоятельно. Она работает репетитором. Ариадна переехала в Петербург и не планирует возвращаться в Москву.

"Ариша с 14 лет жила с отцом, но с его женой, телеведущей Еленой Николаевой, у нее отношения не сложились. В последние годы Николаева, как говорит Ариша, с ней не разговаривала, игнорировала ее, поэтому Ариша чувствовала себя чужой в доме отца", - рассказали друзья Ариадны.

По версии Анастасии Волочковой, ее дочери стало дискомфортно в доме отца после рождения еще двух детей. Елена Николаева родила сыновей Александра и Романа.