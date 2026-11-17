Мерц снова побил рекорд непопулярности в Германии. Фото: REUTERS.

Рейтинг правительства Фридриха Мерца в ФРГ продолжает бить антирекорды. Об очередном его падении говорят результаты опроса института Forsa. Исследование проводилось 13 и 16 ноября по заказу телеканалов RTL и N-TV.

Из более чем 1000 опрошенных 86% назвали работу правительства Мерца как неудовлетворительную. Значительную роль в этом сыграли разногласия внутри правящей коалиции блока ХДС/ХСС и СДПГ. 63% опрошенных заявили, что трения внутри блока настолько раздражают, что они уже не пытаются разобраться в причинах разногласий. Половина опрошенных считает, что коалиция не способна управлять страной, а 62% назвали слабым лидером лично Мерца.

Напомним, в сентябре канцлер ФРГ Фридрих Мерц занял последнее, 20-е место в рейтинге популярности немецких политиков.

При этом сам Мерц уверяет, что не стремится к высокой популярности среди населения и не делает попыток стать «народным любимцем».

Также он заверил, что некоторые жители Германии пытаются его поддерживать.