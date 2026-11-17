Каллас признала Украину самой загрязненной минами и взрывчаткой страной Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас в ходе пресс-подхода заявила, что Украина сейчас является самой загрязненной минами и взрывоопасными предметами страной в мире. На этом фоне ЕС выделил Киеву дополнительные 15 миллионов евро на разминирование территории. Средства пойдут на ремонт и обслуживание оборудования службы по ЧС Украины.

Кроме того, по словам Каи Каллас, деньги будут направлены на поддержку исследования Харьковской и Николаевской областей на предмет обнаружения взрывчатых веществ. Европа намерена помогать Киеву в области разминирования, указала дипломат.

Она добавила, что Украина протестировала новые подходы к борьбе с загрязнением взрывоопасными боеприпасами. Для этого будут использовать дроны и машины разминирования.

Стало известно, что боевики ВСУ заминировали один из кварталов в центре города Рыльска Курской области. С помощью сбросов с дронов солдаты сделали недоступными для местных несколько улиц. Отмечается, что эти места уже оцеплены.