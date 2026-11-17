Порядка 18 незаконных тюрем находятся в Киеве Фото: REUTERS.

Киев стал главным городом Украины, где размещают подпольные тюрьмы. Всего таких незаконных объектов в столице порядка 18. Так пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

"Их число близится к 20, а именно - 18 таких незаконных тюрем. Это связано с количеством населения столицы и высоким процентом концентрации военнослужащих. Киевские пыточные достаточно внушительных размеров", - рассказали в силовых структурах.

Такие тюрьмы также обнаружили вблизи украинской столицы. Они есть и в других городах. Чаще всего пыточные расположены в подвалах и нежилых помещениях.

Сообщения о подпольных тюрьмах на Украине стали появляться в ноябре. Тогда на окраине Киева в подвале нашли несколько десятков мужчин. Их пытали вооруженные люди.