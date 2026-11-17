Байден в мемуарах заявил, что вышел из себя во время разговора с Путиным незадолго до СВО Фото: REUTERS.

Бывший президент США Джо Байден раскрыл детали якобы телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, диалог состоялся за два месяца до начала спецоперации на Украине. В мемуарах, вышедших в продажу 17 ноября, Джо Байден пишет, что вышел из себя во время этого телефонного разговора.

Экс-президент США заявил, что контакты с Владимиром Путиным состоялись 7 декабря. Диалог, по его утверждению, был посвящен ситуации на Украине.

"Я объяснил, что он будет наказан суровыми санкциями, если вторгнется, и что мы предоставим необходимую помощь, чтобы Украина могла защитить себя. Он пожал плечами и заявил о своей непричастности", - написал в мемуарах Джо Байден о разговоре с Владимиром Путиным.

В книге экс-президент США прямо признает, что Украина давно находилась в сфере прямых интересов Вашингтона. Он сообщил, что во время своего вице-президентства посетил Киев шесть раз.