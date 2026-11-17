Министр Писториус анонсировал выделение Германией €11,6 млрд Украине Фото: REUTERS.

Берлин вновь выделит Киеву пакет многомиллиардной помощи. Власти Украины в 2027-м получат от ФРГ 11,6 млрд евро. С такими подробностями выступил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе пресс-конференции.

Глава МО подчеркнул, что этот пакет будет выделен лично от Берлина. Ряд других европейских столиц тоже намерены оказать помощь Киеву в будущем году.

"Мы поддержим Украину €11,6 млрд", - заверил Борис Писториус.

Европейские политики также выступили с предложением провести очередной этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории стран ЕС. По данным La Repubblica, возможными местами для такой встречи стали Женева, Норвегия и земли Турции к западу от Босфора. Пока подобные контакты не утверждены.