Трамп пытался передать Ким Чен Ыну письма для возобновления диалога Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп с самого начала президентского срока пытался наладить отношения с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Он направил коллеге несколько писем. Однако дипломаты из КНДР отказывались передавать послания, узнало издание MS Now.

Источники утверждают, что американцы пытались отдать письма лично северокорейским представителям. При этом никаких положительных результатов эти попытки не возымели. Остается неизвестным, удалось ли в итоге доставить письма Дональда Трампа Ким Чен Ыну.

В посланиях президент США предлагал главе Северной Кореи восстановить диалог между странами. Он также публично заявил, что между ними с Ким Чен Ыном сложились хорошие отношения.

Американский лидер также сообщил, что хотел бы встретиться с северокорейским коллегой на саммите АТЭС. При этом он не стал прямо подтверждать возможность таких контактов.