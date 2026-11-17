Польские пилоты будут учиться применению ядерных бомб США Фото: REUTERS.

Пилоты F-35 из Польши планируют принять участие в программе Nuclear Sharing. Во время испытаний их будут учить применению американских ядерных бомб. Польша подала заявку на участие в авиационной составляющей Dual Capable Aircraft, пишет издание Gazeta Wyborcza.

Журналисты уведомили, что Штаты сейчас рассматривают заявку Варшавы. Если ее одобрят, пилоты из Польши пройдут специальную подготовку.

Как уточняется, ядерные бомбы США не будут напрямую задействованы в ходе учений. Они хранятся за пределами Польши. Оружие размещено в Бельгии, ФРГ, Нидерландах, Италии и Турции.

14 ноября в Болгарии завершились военные учения стран-членов НАТО. Они прошли в акватории Черного моря. Учения Poseidon посвящены работе по противодействию подводным минам. В НАТО заявили, что мероприятия призваны укрепить сотрудничество сил союзников.