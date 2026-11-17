Глава совета директоров Джонс: Nvidia не намерена возвращать Хуанга на пост Фото: REUTERS.

Бывший гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг не вернется на утраченный пост. Такое решение приняли в совете директоров компании. Руководство Nvidia не обсуждает иных сценариев. Об этом заявил председатель совета директоров Харви Джонс на онлайн-конференции.

Nvidia пока не назначила нового постоянного гендиректора. Временным главой компании стала финансовый руководитель Колетт Кресс.

"Совет директоров Nvidia единогласно принял его отставку и не собирается восстанавливать Дженсена в должности гендиректора", - констатировал Харви Джонс.

По словам Дженсена Хуанга, к настоящему моменту он получил множество просьб от инвесторов, деловых партнеров и клиентов компании о возвращении на пост главы Nvidia. Он сообщил, что будет готов занять должность в случае соответствующего обращения со стороны совета директоров.