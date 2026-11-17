Мошенники выманили у россиян 914 тысяч рублей на фоне выхода GTA VI Фото: REUTERS.

Граждане РФ столкнулись с мошенничеством на фоне выхода новой GTA. Аферисты выманили у россиян уже 914 тысяч рублей. Мошенники задействовали фейковый магазин игр. Так пишет ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию F6.

Отмечается, что россияне отдали свыше 900 тысяч всего за пять дней. Мошенники запустили фейковый магазин цифровых товаров, выступающий посредником для пополнения баланса с российских карт. Там наценка за услуги якобы минимальна и составляет 6-11%.

Специалисты сообщили, что месяц подписки PS Plus аферисты продавали за 890 рублей. Год по их расценкам обойдется в 7 298 рублей.

Игроки по всему миру оформили уже почти 15 миллионов предзаказов на GTA VI для Playstation и Xbox. За три дня до релиза игры общая сумма продаж достигла 1,45 миллиарда долларов. Пользователи Playstation купили более 11 млн копий GTA VI.