Военные США использовали просроченные боеприпасы в операции против Ирана Фото: REUTERS.

Американские военные провели перекодировку непригодных к использованию боеприпасов и смогли их отстрелять. США применяли просроченные снаряды в операции против Ирана. Так заявил исполняющий обязанности министра американских ВМС Хунг Као на слушаниях в комитете Сената по делам Вооруженных сил.

Он признал, что в стране наблюдается дефицит мощностей по производству твердотопливных ракетных двигателей. Поэтому Пентагон использует разные способы для поддержания боеготовности ВС.

"Знаете, хлеб - такие вещи, как хлеб, - не портятся. Достаточно сбрызнуть его водой и поставить в микроволновку на 15 секунд, и он снова готов к употреблению. Так же и с частью этих боеприпасов: мы провели их перекодировку и смогли отстрелять просроченные снаряды", - рассказал Хунг Као.

По данным CNN, сейчас власти Ирана прорабатывают сценарии покушений на чиновников американской администрации. Согласно информации источников, Тегеран может применить химическое оружие в их отношении.