Товарооборот РФ и Японии в октябре достиг $800 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Россия и Япония нарастили товарооборот. В октябре 2026 года он составил 800 миллионов долларов. Товарооборот вырос на 15,39% в сравнении с аналогичным месяцем 2025-го. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина Японии.

Импорт Токио из России увеличился на 23,1%. Японский экспорт в РФ несущественно, но сократился. Он уменьшился на 0,8% в сравнении с октябрем прошлого года.

Япония сократила поставки пластиковых изделий на 99,2%. При этом поставки автомобилей в Россию выросли на 5,6%. Кроме того, Москва приняла на 32,7% больше резины и на 33,6% больше медицинских изделий из Токио.

Депутат правящей в Японии Либерально-демократической партии Сёдзи Нисида отметил, что сотрудничество с РФ в энергетике могло бы принести выгоду Токио. Страна нуждается в этом на фоне зависимости от поставок с Ближнего Востока. Депутат уточнил, что перебои в поставках нефти через Ормузский пролив показали уязвимость Японии.