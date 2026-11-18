OAZ назвала исключение из переговорной группы ударом по Каллас Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас решением европейцев исключена из переговорной группы с РФ по Украине. Это стало большим ударом по ней. Кая Каллас позиционирует себя как главного дипломата в ЕС, отметила газета Ostdeutsche Allgemeine Zeitung.

Автор считает, что решение Евросоюза демонстрирует разногласия между европейскими бюрократическими институтами. Еврокомиссия, Евросовет и правительства стран-членов объединения имеют разные взгляды по ряду вопросов.

"Для Каллас решение глав государств и правительств стало серьезным ударом. Она не получает полномочий специального посланника и вынуждена делить функции представительства Европы в области внешней политики", - подчеркнул автор материала.

В постпредстве России при ЕС указали на незаконность последних высказываний Каи Каллас об РФ. Глава евродипломатии заявила, что Европа якобы могла бы привлечь разведслужбы для получения сведений об участниках СВО. Такие высказывания вряд ли согласуются с законами Евросоюза, отметили в постпредстве.