В России разработали вакцину от ковида, которая будет действовать и на новые штаммы. Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В России создана новая поливакцина от коронавируса. Речь идёт о поливакцине, которая содержит антигены трёх вариантов ковида. Это уханьский штамм, «Дельта» и «Омикрон», информирует издание «Известия» со ссылкой на руководителя лаборатории молекулярной диагностики ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Татьяну Гребенникову.

«Эти препараты против нескольких генотипов. Они эффективны не только для всех вариантов, которые были, но и для вновь возникающих, так как они состоят из нескольких белков. Не только поверхностных, но и капсидных. Как вариабельных, так и консервативных. Поэтому штаммы меняются, а эффективность вакцины остается прежней, а если снижается, то немного», - сказала Гребенникова.

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