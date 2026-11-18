Sohu заявило, что Путин не просто так сделал заявление о Китае перед саммитом АТЭС Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российский лидер Владимир Путин в преддверии саммита АТЭС в Шэньчжэне "внезапно заговорил о Китае". Журналисты местного издания Sohu считают, что речь о Пекине зашла не просто так.

Владимир Путин упомянул Китай в ходе диалога с новым главой Минтранса Дмитрием Ядровым. Президент указал на высокую эффективность КНР в использовании речного транспорта. Издание заявило, что всё дело в новой стратегии России. Журналисты отметили, что страна богата энергетическими и минеральными ресурсами. Игнорирование дешевых водных путей авторы материала назвали нелогичным.

"Это звучит как случайное упоминание, но нельзя игнорировать две детали. Во-первых, замечание было сделано незадолго до вылета в Шэньчжэнь. Во-вторых, президент фактически похвалил чужую страну в присутствии своего же чиновника", - сказано в статье.

Российский лидер вечером 17 ноября прибыл в Китай. Президент примет участие в двухдневном саммите АТЭС. Главу государства ждет плотный график и ряд встреч.