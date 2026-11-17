Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС Фото: REUTERS.

Самолет российского лидера Владимира Путина вечером 17 ноября по московскому времени приземлился в китайском Шэньчжэне. Президент примет участие в 33-м саммите форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество". Главу государства ждет плотный график на встречах в рамках мероприятий АТЭС. Информацию о визите Владимира Путина в Китай опубликовали на сайте Кремля.

Там напомнили, что президент РФ прибыл в Шэньчжэнь по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Он примет участие в двухдневном саммите. Программа стартует 18 ноября.

В среду российский лидер выступит на Деловом саммите АТЭС. У него также запланированы международные контакты.

На следующий день, 19 ноября, Владимир Путин будет участвовать во встрече лидеров экономик АТЭС. В ходе выступления политик изложит приоритеты РФ в сфере торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказали в Кремле.

Кроме того, в рамках саммита состоятся российско-китайские переговоры. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят перспективы укрепления отношений всеобъемлющего партнерства, а также международную и региональную повестку.

"Запланирована трехсторонняя встреча Владимира Путина с главами Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки. Предусматривается и контакт Владимира Путина с Дональдом Трампом", - оповестили в Кремле.

Во время визита в Шэньчжэнь президент также посетит Совместный университет, созданный на базе МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института. Политик выступит перед студентами и преподавательским составом.

Вечером 18 ноября Владимир Путин примет в своей резиденции президента Вьетнама То Лама. Москва планирует наращивать сотрудничество с государством. Кроме того, лидеры наметят планы работы на будущее.

На саммите будут присутствовать представители недружественных России стран. Пока рано говорить о встречах Владимира Путина с этими лицами, отметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Когда встретятся Путин и Трамп и как пройдет первый день саммита АТЭС: прямая трансляция из Шэньчжэня