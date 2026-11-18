Политик Мема заявил об ущербе Финляндии от закрытой с Россией границы Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Хельсинки в 2023 году решил закрыть госграницу с Россией. В итоге сама Финляндия понесла серьезный экономический ущерб. В том числе, на обстановку в стране повлияло отсутствие туристов из РФ. Такое мнение выразил финский политик Армандо Мема в диалоге с РИА Новости.

Он счел закрытие границы неоправданным шагом. Политик напомнил, что страна ранее получала приличные средства в бюджет с российских туристов.

"Угроза была неоправданной, а ущерб для экономики Финляндии от закрытия границы оказался разрушительным", - заключил Армандо Мема.

Теперь Эстония решила пойти тем же путем и закрыть границу с Россией. Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что решение вступит в силу с 1 декабря. Тогда перестанут работать все три погранперехода.