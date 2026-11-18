Лукашенко направил Путину соболезнования на фоне крушения Aн-12 в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вечером 17 ноября в Кемеровской области произошла авиакатастрофа. Военно-транспортный самолет Aн-12 потерпел крушение. Погибли все 19 человек, находившиеся на борту. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил президенту РФ Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией. Текст приводит пресс-служба политика.

Президент Беларуси сообщил, что в Минске восприняли с глубокой болью известие о крушении самолета. Глава Минобороны республики Виктор Хренин присоединился к словам Александра Лукашенко. Он выразил соболезнования российскому министру обороны Андрею Белоусову в связи с крушением Aн-12.

"Когда обрывается жизнь тех, кто был в небе по долгу службы, это касается всех, для кого воинское братство не пустой звук. От меня лично и руководящего состава Вооруженных сил Республики Беларусь выражаю глубокие соболезнования вам, родным и близким погибших", - обратился Виктор Хренин.

В Минобороны России пояснили, что самолет упал в безлюдном районе. Случайные жители не пострадали. Предварительной причиной катастрофы названа техническая неисправность борта.