Украинские медики лишают получивших ранения солдат положенных им выплат. Фото: REUTERS.

Украинские военные медики намеренно лишают раненых в боях военнослужащих полагающихся им выплат. Для этого врачи заявляют о якобы совершённом солдатами членовредительстве. Схему раскрыли в российских силовых структурах.

«Военные медики ВСУ в Харькове специально приписывают статью "членовредительство" украинским штурмовикам, попавшим в госпиталь с огнестрельным ранением в бою. Во-первых, таким бойцам не нужно платить выплаты, а во-вторых, по такой статье - это прямой билет в штрафники», - пишет ТАСС со ссылкой на источник из среды силовиков РФ.

Военнослужащие, в отношении которых применяют эту схему, как правило, оказываются в «мясных штурмах», добавил источник.

Накануне в украинской Раде рассказали о зверствах ВСУ в отношении мобилизованных, которых били и привязывали к деревьям.

Ранее сообщалось, что ВСУ примерно на 75% состоят из насильно мобилизованных людей.