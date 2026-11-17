Депутат украинской Рады рассказал о бесчеловечном отношении к мобилизованным в ВСУ. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Мобилизованный в ВСУ мужчина, который самовольно оставил часть, объяснил, что сделал это из-за издевательств. В частности, мобилизованных привязывали к деревьям. Видео с его рассказом опубликовал депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. Мужчина попал под суд после того, как покинул расположение части.

«Мобилизованный объясняет в суде, почему пошел в СЗЧ: в воинской части людей к деревьям привязывали», - написал он в Telegram-канале.

Ранее военкор и Герой России Евгений Поддубный рассказал, что до 70% личного состава Вооруженных сил Украины составляют принудительно мобилизованные граждане.

Тем временем мужчин из Алешек, эвакуированных на Украину, уже мобилизуют.

Как Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно удерживают мобилизованных в украинскую армию в так называемых ямах на полигоне в Гончаровском Черниговской области, читайте здесь на KP.RU.