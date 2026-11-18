Замглавы Пентагона Колби признал, что удары вглубь РФ укрепили решимость Москвы Фото: REUTERS.

Атаки ВСУ на объекты в России провоцируют продолжение конфликта. Удары Киева вглубь территории РФ только укрепляют решимость Москвы. Так высказался замминистра войны США Элбридж Колби в ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

Замглавы Пентагона подчеркнул, что Киев не приближает урегулирование конфликта своими действиями в отношении РФ. Агрессивные шаги ВСВ также не способствуют сдерживанию войск ВС России на поле боя, признал американский чиновник.

"Подобные удары - особенно те, что направлены против гражданской инфраструктуры (как, например, в случае с Wildberries), вероятно, лишь укрепили решимость российского общества", - заявил Элбридж Колби.

При этом он поддержал Украину в вопросе нанесения атак "средней дальности" по территории РФ. Чиновник заверил, что эта мера якобы служит самозащитой для Киева. Кроме того, Вашингтон продолжает предоставлять Украине доступ к спутниковой связи Starshield.

"Мы очень сфокусированы на поддержке способности Украины защищать себя, а также этих ударов, так сказать, средней дальности. И мы делаем шаги, отвечающие этой политике", - заключил Элбридж Колби.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский тем временем радуется ударам ВСУ по Крымскому мосту. Он заявил, что войска будут дальше совершать террористические атаки на объекты российской инфраструктуры. Бывший комик похвалил ВСУ за проведение операции в отношении Крымского моста.

Российский лидер Владимир Путин напомнил, что ВС РФ на фоне террористических атак ВСУ начали наносить мощные групповые удары по инфраструктуре ВПК Украины. Политик подчеркнул, что массированные атаки должны быть продолжены. Глава государства назвал это поручение ответом на действия Киева.

Владимир Путин отметил, что РФ наносит удары по украинской инфраструктуре, чтобы "неповадно было нам вредить". Других поводов для атак на ВПК нет, добавил он. Президент осудил атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру России. Он акцентировал внимание на необходимости усиления противовоздушной обороны как одного из ключевых инструментов противодействия ударам.