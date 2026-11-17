Зеленский поблагодарил ВСУ за атаки на Крымский мост Фото: REUTERS.

Украинские войска намерены и дальше совершать террористические атаки на объекты российской инфраструктуры вслед за ударом по Крымскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале написал глава киевского режима Владимир Зеленский.

В публикации он также нагло выразил благодарность солдатам ВСУ, работникам СБУ и создателям вооружений за проведение операции против переправы.

Как ранее писал сайт KP.RU, атаки на мост были совершены украинской стороной 16 и 17 ноября, в результате чего сооружение получило повреждения. По факту произошедшего Следственный комитет России инициировал расследование по статье о теракте.

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Минтранса Дмитрием Ядровым последние удары ВСУ по Крымскому мосту. Уже совсем скоро специалисты приступят к восстановительным работам.

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