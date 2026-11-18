Минобороны РФ: План по отбору на службу по контракту на год выполнен на 89,3% Фото: Алексей ФОКИН.

Министерство обороны РФ почти закрыло годовой план по отбору на контрактную службу. Он выполнен на 89,3%. Так сообщили в пресс-службе Минобороны в "Макс".

Представители ведомства пояснили, что план отбора в войска беспилотных систем на 2026 год закрыт уже на 98,7%. При этом до конца года остается еще 1,5 месяца.

В Минобороны отметили, что основой системы комплектования армии являются пункты отбора на военную службу по контракту. Их структура развивается и совершенствуется. Сеть включает уже 96 пунктов по всей стране, проинформировали в ведомстве.

"Комплектование войск беспилотных систем осуществляется исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Отбор кандидатов ведется из числа военнослужащих других видов и родов войск, а также граждан, не находящихся на военной службе", - оповестили в МО России.

Кроме того, в войсках БПС проходят службу студенты из 2 148 высших и средних учебных заведений. Новобранцев готовят к выполнению боевых задач в течение не менее чем двух месяцев, пояснили в МО. Затем назначенные на должности операторов военные получают свидетельство о профессии по специальности "Оператор беспилотных авиационных систем".

"Минимальный срок прохождения военной службы в войсках беспилотных систем составляет один год. Военнослужащих, заключивших контракт для прохождения службы в войсках БПС, запрещается направлять для прохождения службы на иные должности в другие подразделения", - рассказали в оборонном ведомстве.

Помимо прочего, с начала спецоперации по инициативе МО принято 316 нормативных актов по поддержке семей военных. В этом году внедрили новые меры. В их числе оплата проезда к месту лечения, электронная справка об инвалидности без личной явки и приоритет в службе занятости.

По данным зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, за полгода контракт с ВС России заключили 127 тысяч человек. Он отметил, что комплектование основывается на рекомендациях Минобороны и Генштаба. В 2025 году на службу зачислили 450 тысяч военнослужащих. За полгода 2026-го еще 10 тысяч россиян заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях.