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Российский лидер Владимир Путин 18 ноября выступает на деловом форуме АТЭС в Китае. Мероприятие открыл председатель КНР Си Цзиньпин. Владимир Путин начал речь с утверждения, что страна сможет сохранить самобытность только путем обеспечения суверенитета.
Президент РФ подчеркнул, что некоторые государства не понимают, как в действительности должна выглядеть система мироустройства. По его словам, "бывшие гегемоны" воспринимают ее неадекватно.
"Только обеспечив суверенитет, можно сохранить самобытность", - указал Владимир Путин.
Деловая программа саммита началась в 6 утра по московскому времени. Главы государств представят свое видение происходящих изменений в мировой экономике. Затем российский и китайский лидеры встретятся для личной беседы. Они согласуют позиции и определят дальнейший совместный путь.
Визит Владимира Путина в Китай. Главное