Владимир Путин Фото: REUTERS.

РФ лидирует в процессе цифровизации на глобальном уровне, а отечественные онлайн-платформы входят в первую десятку крупнейших мировых маркетплейсов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время выступления перед представителями мирового бизнеса в Китае.

Хотя всё больше людей выбирают онлайн-покупки. Всё же есть те, кто сознательно отказываются от приобретения товара на маркетплейсах. ВЦИОМ провел опрос, и выяснилось, что 18% тех, кому задавался вопрос о покупках в интернете, ответили не в пользу маркетплейсов.

До этого Путин отмечал значимость развития искусственного интеллекта. Россия, по его словам, находится на передовых позициях. Нужно отметить, что ИИ должен развиваться экологично, без перегибов.

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