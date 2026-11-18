Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выразил надежду на значительную пользу от предстоящей трехсторонней встречи с лидером КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом.

Нужно отметить, что президент США также говорил, что с нетерпением ждет встречи с лидерами РФ и Китая. Он заявил, что это будет по-настоящему историческое мероприятие. Президенты обсудят сразу несколько тем.

Ранее KP.RU передал слова помощника президента России Юрия Ушакова о порядке встречи. Представитель Кремля отметил, что во время переговоров речь зайдет и об конфликте на Украине. Стороны обменяются мнением, но никаких значимых решений не будет принято. Также президенты обсудят мировой порядок и многополярность, которую поддерживают огромное число стран.

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