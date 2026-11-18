Путин: сегодня миру нужны единение и равенство в условиях фрагментации Фото: REUTERS.

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на деловой части саммита АТЭС заявил о текущей фрагментации мира. Он пояснил, что сейчас все нуждаются в единении и равенстве. Прежние способы давления утратили свою силу, заверил президент РФ.

Владимир Путин добавил, что мир нужно выстраивать с помощью диалога, а не ультимативных методов. Кроме того, обстановка накаляется за счет распространения гегемонии и разобщенности, указал президент.

"Диалог, а не ультиматумы", - призвал Владимир Путин.

Во второй день саммита АТЭС состоятся две важные для мира встречи. Владимир Путин проведет переговоры сначала с президентом США Дональдом Трампом, а затем начнется трехсторонняя встреча. В ней примет участие также председатель КНР Си Цзиньпин.

Когда встретятся Путин и Трамп и как пройдет первый день саммита АТЭС: прямая трансляция из Шэньчжэня