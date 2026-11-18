Встреча с президентом России Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Китае символична. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Глава китайского государства добавил, что отношения Москвы и Пекина имеют широкие перспективы и не подвержены мировой конъюнктуре.
Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что отношения России и Китая приносят миру больше стабильности и имеют широкие перспективы.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту Баоань.
Визит Владимира Путина в Китай. Главное