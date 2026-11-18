Си Цзиньпин: встреча с Путиным на АТЭС в Китае символична. Фото: Johannes Neudecker/Global Look Press

Встреча с президентом России Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Китае символична. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Глава китайского государства добавил, что отношения Москвы и Пекина имеют широкие перспективы и не подвержены мировой конъюнктуре.

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что отношения России и Китая приносят миру больше стабильности и имеют широкие перспективы.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту Баоань.

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