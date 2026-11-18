Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что доходы от тайных тюрем на Украине идут верхушке киевского режима, включая Владимира Зеленского.

«Эти тоненькие ручейки сливаются уже в такую реку, которая идет на уровень командующего нацгвардии, а от него — министру внутренних дел, а от него — в офис Зеленского», — отметил Прозоров в интервью РИА Новости.

Верхушка киевского режима знает о системе неофициальных тюрем. Офис Зеленского финансируется незаконной продажей оружия и серыми схемами закупок беспилотников. Именно поэтому Зеленскому не выгодно, чтобы тема о пыточных всплывала наружу, а также Зеленскому не нужно, чтобы тайные тюрьмы закрывались.

Ранее KP.RU рассказал, что 2 ноября под Киевом прошли протесты. Украинцы вышли на площадь, когда узнали информацию о существовании пыточных. Полиция, прибывшая на место, начала жестко разгонять митингующих.