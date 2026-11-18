Алаудинов: НАТО тестирует новые дроны на линии боевого соприкосновения. Фото: IMAGO/Oliver Langel/www.imago-images.de/Global Look Press

Страны НАТО используют прифронтовые районы Украины как площадку для обкатки новейших беспилотников. Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его данным, на линию боевого соприкосновения прибывают иностранные специалисты, которые тестируют технику в реальных условиях. Алаудинов отметил, что против российских подразделений применяется значительное число высокотехнологичных аппаратов. Он предположил, что их сборка ведётся практически во всех странах Североатлантического альянса, а также за его пределами. Именно на передовой, подчеркнул командир «Ахмата», дроны проходят проверку боем.

«Мы активно занимаемся противоборством этим дронам», — добавил собеседник агентства.

Ранее Milano Finanza писало, что итальянский оборонно-промышленный холдинг Leonardo зарегистрировал на Украине дочернюю компанию Leonardo Ukraine и намерен использовать страну как полигон для испытания отдельных компонентов системы ПВО «Купол Микеланджело» в реальных боевых условиях.