ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший в порт Южный грузы двойного назначения Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Вооружённые силы России поразили сухогруз с грузами двойного назначения. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что сухогруз следовал в порт Южный с грузами двойного назначения, предназначенными для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удар был нанесён по судну на переходе морем.

Накануне сообщалось, что ВС РФ также поразили четыре электроподстанции в городах Ровно, Грабов, Каменское и Черновцы на Украине.

ВС РФ системно отвечают на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Как поясняли в Минобороны, в качестве ответных мер наносятся массированные удары по военной инфраструктуре, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также по энергетическим и логистическим объектам, которые обеспечивают нужды ВСУ. В военном ведомстве неоднократно подчёркивали, удары нацелены исключительно на объекты, задействованные в военных целях.