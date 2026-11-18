Активность Солнца заметно выросла: стоит ли ждать новых магнитных бурь Фото: REUTERS.

Вспышечная активность на Солнце растет. Вчера, 17 ноября, было 16 вспышек, включая одну сильную класса M. В отличие от начала месяца, когда доминировал один центр (область 4566), сейчас работают 6 групп пятен (4572, 4576, 4577, 4578, 4579, 4581). Рост активности системный, но пока вспышки в основном слабые и средние. Об этом говорится в сообщении от ИКИ РАН в официальном канале в Telegram.

Всплеск пока не оказывает заметного влияния на Землю. Ученые не говорят, что нужно ждать новых магнитных бурь. Также отмечается, что Земля подверглась воздействию солнечного ветра из корональной дыры, хотя и не сильно. Геомагнитные индексы не достигли жёлтого или красного уровня, но заметно выросли за последние сутки.

«Наблюдается заметный рост числа вспышек на Солнце, причём одновременно в нескольких активных центрах. Если он продолжится, то возможен скорый выход на сильные события. Текущая активность пока не опасна для Земли», — указывается в сообщении от ИКИ РАН.

Ранее KP.RU рассказал, что последняя мощная вспышка на Солнце произошла 17 ноября. Она длилась больше десяти минут и была высокого класса мощности.