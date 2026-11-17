На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности Фото: REUTERS.

Вечером 17 ноября на Солнце зафиксировали вспышку. Она длилась порядка 14 минут. Вспышке определили предпоследний класс мощности. Так рассказали в Институте прикладной геофизики, цитирует ТАСС.

Мощных вспышек на Солнце не происходило довольно давно. В последнее время на звезде наблюдается лишь небольшая активность.

"17 ноября в 18:49 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4578 (S11W66) зарегистрирована вспышка M1.1", - оповестили в Институте прикладной геофизики.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 17 ноября на Земле может начаться магнитная буря уровня G1. Это означает небольшое геомагнитное возмущение. Солнечная активность практически сошла на нет. Однако спокойная геомагнитная обстановка может прерваться из-за небольшой корональной дыры.

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