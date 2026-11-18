Политик Мема сообщил об отправке финских военных на Украину. Фото: IMAGO/Antti HÃ¤mÃ¤lÃ¤inen/www.imago-images.de/Global Look Press

Финский политик Армандо Мема заявил об отправке военных из Финляндии на Украину. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети X.

По словам Мемы, инцидент с французскими войсками и британскими экспертами на территории Украины не является единичным случаем. Он напомнил, что Финляндия недавно одобрила отправку 40 так называемых экспертов на Украину для «обучения» украинских солдат.

«Есть основания полагать, что они вполне могут вступить в боевые действия», — написал Мема.

Он также сослался на заявление бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделанное на конференции ЕС. По словам Столтенберга, альянс обучает и вооружает Украину с 2014 года. Сам финский политик выступил против подобных действий и присутствия европейских войск на Украине.

Ранее французский политик Флориан Филиппо прокомментировал сообщение радиостанции RFI о существовании операции «Волия» — французской военной миссии, которая, по его данным, играет активную роль на Украине с лета 2026 года. Как утверждал политик, французский народ не был проинформирован об этом уже масштабном военном присутствии Франции на украинской территории.