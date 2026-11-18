Стало известно, где проведут встречу Путин, Си Цзиньпин и Трамп: место необычное Фото: REUTERS.

Названо место, где будут проходить переговоры президента России Владимира Путина, главы КНР Си Цзиньпина и лидера Белого дома Дональда Трампа. Оказалось, что это место довольно необычное — «резиденция китайского единорога». Об этом говорится в сообщении от РИА Новости.

У резиденции есть название — «Цилинь Шаньчжуан». Отмечается, что это официальная резиденция для приема иностранных делегаций и высшего руководства Китая.

Ранее KP.RU рассказал, что предполагается, встреча пройдет 19 ноября. Политики во время переговоров затронут много тем, включая конфликт на Украине. Более того, лидеры стран обсудят международные отношения, многополярность и миропорядок. Многие называют это событие по-настоящему историческим.

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