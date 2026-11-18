Welt: атаки ВС России по мостам сильно осложнили ситуацию в Киеве Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Удары ВС России по мостам через Днепр в Киеве вызвали серьезные проблемы в городе. Об этом сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Здесь, в Киеве, минувшей ночью творился настоящий ад, иначе и не скажешь. Были нанесены мощные удары по киевским мостам, а именно — по автомобильным мостам, соединяющим восточную и западную части города через Днепр. Теперь в Киеве снова транспортный коллапс, гигантские пробки», — пишет иностранный корреспондент.

Напомним, российские военные никогда не наносят удары по гражданским объектам. Удар по «Северному» и «Южному» мосту в Киеве был нанесен после того, как стало известно, что ВСУ использовали этот мост для перевоза военных грузов и совершения логистики. Более того, ВС РФ ужесточили атаки на военные объекты киевского режима после того, как Украина начала совершать террористические атаки на гражданские объекты России.