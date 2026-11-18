Генеральный директор ГМК `Норильский Никель` Владимир Потанин Фото: Евгения ГУСЕВА.

В суде Лондона начинается крупнейшее в британской истории бракоразводное разбирательство. Наталья Потанина, экс-супруга Владимира Потанина, добивается от него 600 миллионов фунтов стерлингов на «разумные потребности», если суд не удовлетворит её главный иск о доле в состоянии бизнесмена, которое Forbes оценивает в 29,7 миллиарда долларов, пишет Financial Times.

Основная линия обвинения строится на том, что капитал накапливался на протяжении совместной жизни Потаниных. По данным издания, под «разумными потребностями» Потанина понимает определенные траты: примерно 150 миллионов на жильё в Лондоне, 440 миллионов на содержание и 10 миллионов на прочие капитальные затраты. По английскому семейному праву под «потребностями» понимается не базовый набор благ, а тот уровень жизни, который пара вела в браке. Адвокаты Потаниной, в частности, указывали на «роскошный» образ жизни супругов.

«Это дело является наиболее важным в серии бракоразводных процессов с участием состоятельных иностранных граждан в Англии, где правовая система считается значительно более привлекательной для финансово более слабых сторон, чем в других юрисдикциях», — говорится в публикации.

Иск был подан ещё в 2018 году. Адвокаты Потанина настаивают, что спор уже урегулирован российскими судами, где пара развелась в 2014 году. Сам он никогда не жил в Великобритании, тогда как Потанина перебралась в Лондон после развода и получила британское гражданство. Ожидается, что бизнесмен даст показания из России по видеосвязи на этой неделе.

Владимир и Наталья Потанины состояли в браке более тридцати лет. У супругов трое детей: старшая дочь Анастасия, сыновья Иван и Василий.