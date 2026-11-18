Составители словаря объяснили свой выбор дискуссиями о том, как нейросети постепенно стирают границы между человеком и машиной. Фото: Farhan Kahrudin/Shutterstock/Fotodom

Кембриджский словарь выбрал английское слово human («человек») словом 2026 года на фоне растущих опасений из-за развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Составители словаря объяснили свой выбор дискуссиями о том, как нейросети постепенно стирают границы между человеком и машиной. При этом слово human используется в английском языке еще с XV века. Его происхождение связано с латинским humanus, а одно из значений описывает человеческие качества, чувства и недостатки.

«Искусственный интеллект меняет то, как мы говорим о том, что значит быть человеком. Опасения по поводу того, что люди могут потерять, когда мы передадим свои мысли на аутсорсинг, заставили нас пересмотреть степень нашей зависимости от ИИ: от ведущих математиков до учителей маленьких детей», — пояснил лексикограф словаря Колин Макинтош.

Среди других претендентов на звание слова года оказались agent («агент») — автономная система искусственного интеллекта, а также analogue («аналоговый»), обозначающее предметы и занятия, не связанные с цифровыми технологиями.

Ранее читатели KP.RU выбрали главным словом 2026 года «иишку». За него проголосовали 23% участников опроса. Второе место занял «дата-центр» с 18% голосов, а третье — «воздухан», набравший 13%. Всего в исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек.