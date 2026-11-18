На Кубани из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на двух предприятиях Фото: REUTERS.

На Кубани из-за падения обломков беспилотников произошли пожары на двух предприятиях. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в мессенджере MAX.

Кроме того, фрагменты сбитых БПЛА обнаружили по девяти адресам. Обломки упали во дворах частных домовладений и на улицах населенных пунктов региона. В нескольких зданиях оказались выбиты окна, еще в одном жилом доме повреждена крыша.

«Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях. Также фрагменты БПЛА обнаружили по 9 адресам — во дворах частных домовладений и на улицах», — говорится в сообщении оперштаба.

Информация о пострадавших и масштабах возгораний в опубликованном сообщении не приводится.

Ранее в Северском районе Краснодарского края также произошел пожар на предприятии после падения обломков украинского беспилотника. Инцидент случился 6 ноября, обошлось без пострадавших. Кроме того, фрагменты дрона повредили остекление квартиры в малоэтажном доме. В Краснодаре той же ночью включали сирены воздушной тревоги.

Еще одна атака на Кубань произошла 16 ноября. В Северском районе обломки БПЛА обнаружили по 19 адресам. В результате пострадали несколько человек, а в частных домах оказались повреждены крыши, навесы и окна.