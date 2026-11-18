Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Румынии, досталось и Украине. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Ночью в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Ночью Украину накрыло землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в Румынии. По данным Геологической службы США, магнитуда составила 5,3», — пишут СМИ.

Согласно автоматическому сейсмическому оповещению, землетрясение произошло примерно в 2.49 утра по местному времени. Это первое землетрясение такой магнитуды на территории Украины с 1977 года.

О подземных толчках сообщили жители Одессы, Киева и ряда регионов. Также колебания были зафиксированы в Румынии, Молдавии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Турции, Греции, Венгрии, Косово, Черногории, Польше, Словакии, Сербии, Северной Македонии и Албании.

Это не первый случай за несколько дней. Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии во вторник в 23:30. Эпицентр подземных толчков находился в 15 километрах к юго-востоку от перевала Артурс-Пасс, а очаг залегал на глубине 5 километров. Почти 15 тысяч человек почувствовали толчки, которые длились около 15 минут.