Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин назвал своим другом председателя КНР Си Цзиньпина. Заявление было сделано в ходе российско-китайских переговорах на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне в среду.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, искренне рад встретиться с вами в Шэньчжэне», — сказал глава государства.

Нынешняя встреча Путина и Си Цзиньпина стала уже четвёртой личной встречей глав государств только в текущем году. Переговоры лидеров друх стран проходят за день до трёхстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа, который запланирован на 19 ноября. Предстоящая трёхсторонняя встреча станет первой в истории встречей лидеров России, Китая и США в таком формате.

Ранее издание Axios со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что Украина и Евросоюз с опаской ожидают трёхстороннего саммита. По словам неназванного дипломата, некоторые из участников встречи европейских лидеров в Дублине выразили обеспокоенность по поводу того, что Трамп может сказать о конфликте на Украине.