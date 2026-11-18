Российский боец пожертвовал собой, чтобы спасти ребенка от дрона ВСУ: «Относился как к дочке» Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В ДНР российский военнослужащий погиб, спасая девочку от украинского дрона-камикадзе при эвакуации из Константиновки. Историю рассказала сама выжившая на видео, которое опубликовал в мессенджере MAX посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Девочка по имени Аня лишилась матери после попадания снаряда в их комнату. Следующие пять месяцев ребенок провел в подвале, опасаясь выходить наружу из-за беспилотников. Однажды, отправившись за водой к колодцу, она познакомилась с российским бойцом.

Военный стал навещать Аню, приносил ей продукты и заботился о ней как о собственной дочери. Когда солдату сообщили о предстоящем отпуске, девочка попросила забрать ее из города. Он согласился, однако по дороге их атаковал беспилотник.

«Он мне нашел укрытие. Я спряталась, хотя листьев уже практически нет в посадках, там кусты были. Он меня спрятал, а у самого не было уже времени», — вспомнила Аня.

По словам ребенка, военнослужащий остался под деревом без листвы. Украинский дрон, предположительно, заметил его и развернулся для атаки. После взрыва к месту подбежал другой солдат, который проверил пульс бойца и констатировал его гибель.

Девочка также рассказала, что в Константиновке у нее остался брат. Однако добраться до него из-за опасной обстановки она не смогла.

Ранее начальник штаба полка «Север-Ахмат» Гаджи Курбанов сообщил, что в Константиновке остаются около 500 мирных жителей. Вывоз людей осложняют заминированные дороги и атаки беспилотников. Местные жители укрываются в подвалах, испытывая нехватку продовольствия и воды. Российские военные стараются обеспечивать их необходимыми продуктами и медикаментами.