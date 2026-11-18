Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не спешить с оценками предстоящего трёхстороннего саммита с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне.

В эфире радио Sputnik дипломат признала, что ожидания от этой встречи колоссальные, и, по её словам, «понятно, почему». Однако, подчеркнула Захарова, отправной точкой для любых суждений должны стать реальные результаты переговоров — именно по ним и будет дан комментарий.

Первая очная встреча лидеров России, Китая и США в истории пройдёт 19 ноября. Местом проведения выбрана вилла «Цилиньюань», расположенная в комплексе «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне, где в эти дни проходит саммит АТЭС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, назвал её знаковой. По его оценке, сам факт такого саммита способен стать весомым сигналом для всего человечества о важности диалога для решения глобальных проблем.