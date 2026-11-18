WSJ: Пентагон столкнулся с нехваткой вискозы для производства ракет ПВО Patriot. Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Пентагон столкнулся с нехваткой вискозы для производства ракет ПВО Patriot. Трудности с поставками возникли из-за быстрого наращивания производства боеприпасов, за которым поставщики компонентов не успевают. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о карбонизированной версии вискозы, способной выдерживать температуру в тысячи градусов, что крайне важно для производства высокотехнологичных перехватчиков Patriot, за которыми западные страны выстроились в очередь.

Производитель ракет одобрил только один вид вискозы такого типа, и производится он на заводе в Канзасе компанией Park Aerospace PKE. Однако на просьбы об увеличении поставок полотна, в компании заявили, что у них тоже связаны руки.

Проблема была не в Канзасе, а в Бордо, на виноградниках Франции. Именно там поставщик Park, компания ArianeGroup, производитель космических ракет и баллистических ракет, производит карбонизированную вискозную ткань, которую затем отправляет в Park для дальнейшей обработки. В ArianeGroup четко дали понять, что поставки ограничены. Давить американцы на компанию из Франции боятся - те просто перестанут с ними работать.

Накануне сообщалось, что что Германия и Норвегия профинансируют закупку оружия для Украины. Отмечается, что киевский режим хочет получить в первую очередь новые РЛС, а также закупку ракет для РАС-2 и РАС-3. Это все планируется провести в рамках пакета помощи PURL.