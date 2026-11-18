Судно ADNOC атаковано в Ормузском проливе, 11 моряков пострадали Фото: REUTERS.

Судно эмиратской компании ADNOC Logistics & Services подверглось атаке в Ормузском проливе. В результате нападения пострадали 11 моряков, ещё один человек пропал без вести. Об этом говорится в заявлении компании.

Согласно распространённой информации, инцидент произошёл с судном, принадлежащим ADNOC Logistics & Services. Другие обстоятельства атаки в заявлении не уточняются.

Это далеко не первый случай. Недавно произошёл другой инцидент с обстрелом танкера неизвестным снарядом в Ормузском проливе. Попадание снаряда спровоцировало пожар в машинном отделении.

Ормузский пролив — стратегически важный морской маршрут, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном.