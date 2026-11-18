Любители акций попали под атаку: Россиян предупредили о новой афере в интернете Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки под видом юбилейных акций и розыгрышей призов от известных брендов. Об этом предупредили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники предлагают пользователям перейти по ссылке и пройти небольшой тест. После этого человеку сообщают о якобы выигрыше крупной денежной суммы, для получения которой необходимо связаться с оператором в мессенджере.

«Чтобы получить деньги, просят написать "оператору" в мессенджере», — рассказали в МВД.

Затем мошенники требуют оплатить комиссию, страховку или проверку банковской карты. Жертву убеждают перевести деньги либо предоставить полные платежные реквизиты.

Ранее специалисты по кибербезопасности предупредили о распространении мошеннических схем с использованием дипфейков известных блогеров и руководителей торговых компаний. Перед «Черной пятницей» аферисты создают поддельные видеообращения, в которых обещают розыгрыши дорогой техники и доступ к закрытым распродажам. Таким способом преступники пытаются похитить деньги, пароли и персональные данные россиян.