Мошенники готовят дипфейки перед "Чёрной пятницей", чтобы выманивать деньги и похищать личные данные. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аферисты в преддверии «Чёрной пятницы» готовят дипфейки с лже-предложениями розыгрышей, закрытых акций и распродаж.

«Злоумышленники генерируют реалистичные видеообращения популярных блогеров, топ-менеджеров ритейлеров, которые якобы лично обещают розыгрыши дорогой техники или участие в закрытых распродажах», - рассказал РИА Новости руководитель направления аналитики по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.

Эксперт подчеркнул, что сезон распродаж является благоприятной средой для подобных мошеннических схем. Аферисты напрямую похищают деньги, собирают пароли, телефонные номера и другую персональную информацию.

Тем временем мошенники обчищают карты и вербуют дропперов, используя новую схему с якобы «выплатой ко Дню ребенка».

Ранее в Совфеде напомнили, что делать, чтобы мошенники не получили доступ к вашему телефону.

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