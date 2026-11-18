Обгоревшую на пожаре чемпионку Шурочкину перевели из реанимации: что сейчас с сестрой певицы Нюши

Двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину, пострадавшую при пожаре в собственной квартире, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, состояние 31-летней спортсменки, которая также является сестрой певицы Нюши, значительно улучшилось после десяти дней интенсивной терапии. Сейчас Шурочкина продолжает лечение и остается под наблюдением врачей.

Из-за ожогов второй и третьей степени, затронувших грудь, живот, руки и кисти, медики вводят ей антибиотики и обезболивающие через венозный катетер на шее. При этом голова и лицо олимпийской чемпионки во время пожара не пострадали.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел 8 ноября в московской квартире Шурочкиной. По предварительной версии, спортсменка заправляла биокамин, когда вспыхнуло пламя. В результате она получила серьезные ожоги, площадь которых, по данным СМИ, достигала 32% поверхности тела. После происшествия олимпийскую чемпионку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.