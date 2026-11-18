Четыре человека в Краснодарском крае пострадали из-за атаки дронов ВСУ Фото: Иван Макеев.

Четыре человека пострадали в Северском районе Краснодарского края из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Комсомольская правда - Кубань».

Власти региона не стали раскрывать состояние раненых. Однако отмечается, что все они получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, выяснилось, что фрагменты дронов противника оперативные службы обнаружили по девяти адресам. Обломки нашли во дворах частных домов и на улицах. В некоторых дома выбиты окна, в других - повреждена кровля.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на населенные пункты в Адыгее есть пострадавшие. Также повреждены дома и автомобили. Так, в поселке Энем обломки беспилотника противника упали на пятиэтажный жилой дом. Четверых жильцов пришлось госпитализировать.

Днем ранее три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, где дрон сдетонировал, упав на землю. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у другого - осколочное ранение уха.