В Адыгее из-за атаки дронов ВСУ повреждены квартиры, машины и газовая труба Фото: Иван МАКЕЕВ.

В результате атаки украинских беспилотников на населенные пункты в Адыгее есть пострадавшие. Также повреждены дома и автомобили. Об этом в соцсетях сообщил глава Республики Мурат Кумпилов.

По его словам, в поселке Энем обломки беспилотника противника упали на пятиэтажный жилой дом. Четверых жильцов пришлось госпитализировать.

Кроме того, в нескольких частных домах и еще в двух многоэтажках выбиты стекла. Также повреждены автомобили и газовая труба.

Днем ранее три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, где дрон сдетонировал, упав на землю. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у другого - осколочное ранение уха.

До этого сайт KP.RU писал, что в Белгородской области один мирный житель погиб и еще четверо получили ранения в результате атак со стороны украинских войск. Еще четыре человека пострадали 15 ноября.