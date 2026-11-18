Фото: Иван МАКЕЕВ.
В результате атаки украинских беспилотников на населенные пункты в Адыгее есть пострадавшие. Также повреждены дома и автомобили. Об этом в соцсетях сообщил глава Республики Мурат Кумпилов.
По его словам, в поселке Энем обломки беспилотника противника упали на пятиэтажный жилой дом. Четверых жильцов пришлось госпитализировать.
Кроме того, в нескольких частных домах и еще в двух многоэтажках выбиты стекла. Также повреждены автомобили и газовая труба.
Днем ранее три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, где дрон сдетонировал, упав на землю. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у другого - осколочное ранение уха.
До этого сайт KP.RU писал, что в Белгородской области один мирный житель погиб и еще четверо получили ранения в результате атак со стороны украинских войск. Еще четыре человека пострадали 15 ноября.